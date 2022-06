Guerre, pandémie, crise mondiale des composants et flambée inflationniste, rien ne semble vraiment atteindre la capacité d’Apple à écouler des dizaines de millions d‘iPhone chaque trimestre. Si l’on en croit Counterpoint, cette résistance d’Apple aux aléas du marché se traduit par une véritable razzia des derniers modèles d’iPhone sur le secteur du smartphone. Ainsi, sur le mois d’avril, 5 des modèles de smartphones les plus vendus dans le monde sont des iPhone. L’iPhone occupe même les 4 premières places du top 10 des meilleures ventes par modèles, avec en tête l’iPhone 13 (5,9% de Pdm), suivi par l’iPhone 13 Pro Max (3,4%), l’iPhone 13 Pro (1,8%) et l’iPhone 12 (1,6%). On retrouve encore un iPhone à la 7ème place (l’iPhone SE de 2022, avec 1,4ù de Pdm).

Sans surprise, Samsung est le second fabricant le mieux placé, avec 4 modèles dans le top 10. Il faut tout de même descendre à la 5ème place pour trouve le Galaxy S22 (1,5% de Pdm) suivi par le Galaxy A13 à la 6ème place. On remarque aussi que si les fabricants chinois inondent le marché avec une myriade de modèles, cela se traduit in fine par un éclatement de la PDM par modèle. Seul le Redmi Note 11 LTE parvient à gagner un peu de visibilité avec une timide 10ème place (1,3% de Pdm). A priori, et au vu du rebond des ventes d’iPhone en Chine sur le mois de mai, il n’y a aucune raison que ce classement évolue beaucoup dans un avenir proche.