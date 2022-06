Une nouvelle sécurité est en place dans l’application Mail sur iOS 16 et macOS Ventura, à savoir la présence des logos de marques pour lutter contre l’usurpation d’e-mails.

Un logo vient se placer à côté du nom pour prouver qu’il s’agit bien d’un e-mail venant de telle marque et non de quelqu’un qui se fait passer pour elle. C’est lié au standard Brand Indicators for Message Identification (BIMI) qui facilite l’identification de l’émetteur d’un e-mail.

La mention « Certifié numériquement » est présente, tout comme un lien « En savoir plus ». Celui-ci indique le message : « Cet e-mail a été vérifié comme provenant du propriétaire du logo indiqué et du domaine [exemple.com] ». Ainsi, l’utilisateur sait qu’il s’agit réellement d’un courriel des impôts, de sa banque ou autre. Dans l’exemple sur l’image, il s’agit de la banque américaine Chase avec son logo sur la gauche.

In #iOS16 @Apple added support for the Brand Indicators for Message Identification (BIMI) standard in the native Mail application. pic.twitter.com/J42JGE0ulP — Charlie Fish (@char_fish) June 22, 2022

Pour que le logo d’une marque puisse être affiché, le domaine de l’expéditeur doit passer les contrôles d’authentification DMARC. Si l’e-mail passe l’authentification, l’application Mail interroge les DNS pour trouver un enregistrement BIMI correspondant. Et si tout correspond, alors le logo s’affiche sur l’application Mail sur iOS 16 et macOS Ventura.

Il faut savoir que ce système n’est pas propre à l’application Mail d’Apple. C’est également supporté sur Gmail, Yahoo Mail et Fastmail.

Pour rappel, l’application Mail sur iOS 16 et macOS Ventura inclut d’autres nouveautés, dont la possibilité d’annuler l’envoi d’un courriel dans les 10 secondes qui ont suivi l’envoi, de programmer un envoi, une meilleure recherche et plus encore.