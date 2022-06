Basée sur les évènements dramatiques du mis d’août 2005 qui ont accompagné l’ouragan Katrina, la mini série Five Days at Memorial se dévoile pour la première fois sous la forme d’un trailer qui nous plonge dans l’atmosphère étouffante d’un hôpital de la Nouvelle-Orléans touché de plein fouet par l’ouragan de force 5 (l’un des l’un des six ouragans les plus puissants jamais enregistrés). Confrontés à une situation absolument dantesque, les employés de l’hôpital feront tout pour sauver un maximum de patients. Ce scénario est inspiré de l’ouvrage éponyme de Sheri Fink, lui même basé sur les faits réels qui se sont déroulés dans un hôpital public américain.

L’actrice Vera Farmiga interprète le rôle principal du Dr. Anna Pou et l’on compte aussi au casting Cherry Jones, Michael Gaston, Adepero Oduye, ainsi que Robert Pine. La mini série Five Days at Memorial sera diffusée sur Apple TV+ le 12 août prochain.