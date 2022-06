Apple a diffusé hier la bêta 2 d’iOS 16. Parmi less nombreuses petites nouveautés de cette bêta, un nouveau menu permettant de gérer le logiciel bêta de HomePod dans l’application Maison. Par défaut ce menu reste masqué et ne s’affiche que si l’utilisateur a créé un profil bêta HomePod. Il devient ensuite extrêmement simple de décider quelle enceinte connectée HomePod recevra la dernière mise à jour en bêta, les différentes mises à jour pouvant être sélectionnées directement via le menu.

A noter que pour l’instant, l’unique façon d’installer le logiciel bêta sur le HomePod est d’être développeur invité via le programme AppleSeed. On remarque aussi, et ce n’est pas vraiment une surprise, que seules les HomePod minis apparaissent dans le menu. Est-ce à dire la version finale du logiciel HomePod fera l’impasse sur la première génération d’appareils (qui n’est plus commercialisée par Apple) ?