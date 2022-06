Air Twister est le tout dernier jeu de la légende Yu Suzuki (Shenmue, Space Harrier), et c’est sur Apple Arcade que ça se passe ! En terme de gameplay, on se retrouve ici avec un mixe entre Panzer Dragoon et Space Harrier (l’une des anciennes créations glorieuses de Yu Suzuki), soit un jeu de tir où il suffit de glisser son doigt sur les hordes d’ennemis pour les « locker » et leur envoyer une salve de projectiles. L’heroine du jeu (une cousine de Samus ?) est la princesse Arch, qui combat juchée sur une oie afin de défendre sa planète des envahisseurs. Les décors font parfois penser à du Dali, avec une bel agencement hétéroclite (champignons géants, portails multicolores, etc.). A chaque fin de niveau, Arch doit combattre un énorme boss. 12 niveaux sont disponibles.



Outre une réalisation particulièrement solide (testé sur iPhone 12 Pro) et un gameplay arcade très efficace, Air Twister vaut aussi pour sa bande originale absolument sublime (grosses inspirations de Queen et de Kate Bush), en fait l’une des meilleures BO de jeu vidéo que j’ai pu entendre ces dernières années. Pas loin du coup de coeur donc… Air Twister est disponible au téléchargement sur le service Apple Arcade.