Plutôt que de vous notifier chaque jour ou presque la liste des titres iOS/iPadOS qui méritent de se retrouver dans votre iPhone, voilà donc une petite synthèse hebdomadaire des jeux à télécharger séance tenante.

Hero Emblems 2 (Lien App Store – 6,99 euros – iPhone/iPad) : cette excellente suite est toujours construite sur les mêmes éléments de gameplay, soit un RPG-aventure dont les combats se résolvent sur un damier match-3 (comme dans Puzzle Quest). La réalisation fait un gros bond en avant et il est bien difficile de lâcher son iPhone. Une petite merveille.



Art of Fighting 3 (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est le troisième opus de la célèbre franchise de SNK. Ce titre rétro gaming sorti sur Neo-Geo dans les années 90 vaut toujours le coup en 2022. Même avec le poids du temps, la réalisation garde en effet une vraie patine, et le gameplay reste très agréable pour un jeu du genre baston. A noter que pour cette version ACA, les joypad virtuel est configurable et la sauvegarde automatique.

Burning Fight (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) : ce beat them all de l’illustre Neo-Geo débarque sur nos iPhone. Le gameplay et la réalisation ont pas mal vieilli, mais cela reste jouable. A noter que cette version dispose d’un joypad virtuel configurable et de la sauvegarde automatique.

Dadish 3 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) : ce mignon jeu de plateforme vous place toujours au commandes d’un papa radis qui va tout tenter pour sauver ses petits. Absolument adorable de bout en bout.



Ace Attorney Trilogy (Lien App Store – 24,99 euros – iPhone/iPad) : le célèbre trilogie de Capcom revient sur mobile dans une versions remastérisée, et avec la traduction française ! Ceux qui apprécie les dialogues barrés et les ambiances de « cour de justice » doivent s’y jeter dessus de toute urgence !