Si l’on en croit les bonnes sources de Reuters, Apple ne s’opposera pas au vote pro-syndicat des employés de l’Apple Store du Maryland. Vers la mi-juin, ces derniers avaient voté majoritairement pour la création d’un syndicat qui deviendra une branche du puissant IAM (Association internationale des machinistes). Apple était monté au créneau pour tenter de convaincre les salariés que la syndicalisation ne servait à rien, le groupe affirmant assurer tout le nécessaire en terme de salaires, primes et congés.

Il faut croire que ce « nécessaire » était tout de même limité puisqu’en désespoir de cause la firme californienne avait modifié les cadres des conditions de travail dans ses Apple Store, un ensemble de mesures qui a été jugé insuffisant par les salariés pro-syndicat. Finalement donc, Apple aurait accepté le résultat du vote et envisagé de négocier avec les salariés de l’Apple Store de Maryland, en toute « bonne foi ». La relative « souplesse » d’Apple (un peu inattendue) dans ce dossier pourrait bien inciter les employés des Apple Store de New York, Atlanta, et de Géorgie d’accélérer le pas pour la création de leur propre syndicat.