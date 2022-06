Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren, Ron Wyden, Cory Booker, ainsi que la républicaine Sara Jacobs sont particulièrement remontés contre Apple et Google, et reprochent aux deux géants de ne pas avoir suffisamment fait pour limiter le suivi de l’utilisateur avec « l’identifiant de suivi » (via les apps ou sur les sites).

Les sénateurs ont envoyé un courrier à la puissante FTC pour que cette dernière s’empare du dossier. On note cependant que les faits reprochés semblent déjà en grande partie appartenir au passé s’agissant d’Apple, ce que reconnaissent d’ailleurs les représentants politiques dans leur missive :

« Jusqu’à récemment, Apple activait cet identifiant de suivi par défaut et obligeait les consommateurs à fouiller dans les paramètres du téléphone pour le désactiver. Google active toujours cet identifiant de suivi par défaut et, jusqu’à récemment, ne fournissait même pas aux consommateurs une possibilité de refus » écrivent les 4 sénateurs « Ces identifiants ont alimenté le marché non réglementé des courtiers en données en créant une seule information liée à un appareil que les courtiers en données et leurs clients peuvent utiliser pour établir un lien avec d’autres données sur les consommateurs. »

La mise en place de l’App Tracking Transparency à partir d’iOS 15 et les outils anti-cookies de Safari ne placent pas vraiment Apple et Google au même niveau dans la lutte pour le respect de la confidentialité des données, mais après tout, une intervention de la FTC pourrait avoir comme fonction d’agir comme une piqure de rappel.