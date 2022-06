Comme cela lui était déjà arrivée lors d’une production récente, l’actrice Lupita Nyong’o avait laissé tout le monde en plan après seulement quelques jours de tournage de la série Lady in the Lake, une nouvelle réalisation pour Apple TV+. Ce départ brutal (et sans explications) avait laissé l’équipe de tournage sans solutions, mais fort heureusement, le site Deadline nous informe que l’actrice Moses Ingram a finalement été choisie pour remplacer Lupita Nyong’o dans le rôle principal (le second rôle principal étant interprété par Natalie Portman). Moses Ingram occupait tout récemment l’un des rôles clefs (et qui a fait beaucoup parler) de la série Disney+ Obi-Wan Kenobi.

Pour rappel, la série Lady in the Lake est basée sur le roman à succès éponyme de Laura Lippman. L’action se déroule à Baltimore, dans les années 60 : un meurtre non résolu pousse la mère au foyer Maddie Schwartz (Natalie Portman) à se relancer dans le journalisme d’investigation. Au cour de son enquête, cette dernière fera la connaissance d’Ingram’s Sherwood, une jeune femme obligée de jongler entre la maternité, de nombreux emplois et son engagement passionné à faire avancer la cause afro-américaine à Baltimore.