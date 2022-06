Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de Surface, sa prochaine série avec Gugu Mbatha-Raw dans le rôle principal. Le service de streaming avait auparavant partagé un teaser et la date de sortie.

Située dans la haute société de San Francisco, Surface met en vedette Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Sophie, une femme qui a subi un traumatisme crânien qui lui a fait perdre une grande partie de sa mémoire, probablement à la suite d’une tentative de suicide. Alors que Sophie se lance dans une quête pour recoller les morceaux de sa vie avec l’aide de son mari et de ses amis, elle commence à se demander si la vérité qu’on lui dit n’est pas en fait celle qu’elle a vécue. À travers des rebondissements et un triangle amoureux inattendu, ce thriller sexy et élevé pose la question suivante : et si vous vous réveilliez un jour sans connaître vos propres secrets ? Surface est une histoire de découverte de soi qui se demande si nous sommes préprogrammés pour devenir ce que nous sommes, ou si nous choisissons notre propre identité.

Gugu Mbatha-Raw, qui est également productrice exécutive, connaît déjà Apple TV+ puisqu’elle a joué dans la série The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Dans Surface, elle sera accompagnée d’Oliver Jackson-Cohen, Stephan James, Ari Graynor, Marianne Jean-Baptiste, François Arnaud et Millie Brady.

Surface fera ses débuts sur Apple TV+ le 29 juillet prochain avec trois épisodes disponibles d’un coup. Il y aura ensuite un épisode par semaine, sachant que la saison en comprendra huit au total.