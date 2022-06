Vous pensiez qu’Apple ne pouvait pas monter plus haut sur le segment premium ? Vous pensiez mal. Counterpoint a sorti ses petites calculettes et les pourcentages sont clairs : Apple a augmenté sa part de marché mondiale de 5 points sur le segment du smartphone haut de gamme (vendu à plus de 400 euros). L’iPhone occupe ainsi 62% de ce segment sur le Q1 2022, contre 57% de Pdm l’an dernier. Derrière Apple, la mine est grise : Samsung perd deux points (16% de Pdm contre 18% sur le Q1 2021) et Huawei chute très brutalement (3% de Pdm cette année contre 9% l’an dernier sur la même période). Counterpoint note du reste que le marché premium dans son ensemble se porte mieux que le marché global du smartphone. Les clients aisés voire fortunés auraient donc moins de soucis à acheter leur précieux que le reste de population ? Voilà qui est étrange (ironie…).

Apple fait encore plus fort sur le segment ultra premium, soit celui des smartphones facturés à plus de 1000 dollars ! La part d’Apple sur ce segment de niche mais ultra lucratif a progressé de 176 % sur le Q1, principalement grâce aux très bonnes ventes des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.