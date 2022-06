Variety est formel : Apple TV+ serait sur le point de récupérer les droits de la série dramatique Government Cheese avec l’acteur David Oyelowo (Selma, Interstellar, Lincoln) dans le rôle principal. La série s’inspire du court métrage éponyme de Paul Hunter, qui est d’ailleurs aussi le co-créateur de la série aux côtés d’Aeysha Carr (Brooklyn Nine-Nine, The Carmichael Show).

La série racontera l’histoire de Hampton Chambers, un homme récemment sorti de prison qui tente de renouer avec sa famille et se retrouve confronté à des manifestations… divines. MACRO et Apple Studios sont en charge de la production de la série tandis que Paul Hunter, Aeysha Carr et David Oyelowo sont producteurs exécutifs, tout comme Charles D. King, Marta Fernandez, Jelani Johnson et Ahmadou Seck.

A noter que David Oyelowo a aussi signé pour une autre série Apple TV+ encore en préproduction et baptisée Whool.