Apple vient de publier un didacticiel vidéo qui explique dans les grandes lignes comment il est possible de réaliser assez facilement des créations de type « collage » avec un iPad (accompagné bien sûr du stylet Apple Pencil). Cette vidéo s’inscrit dans une nouvelle série de vidéos de formations baptisée Creative Projects. C’est ici la créatrice Quentin Jones qui joue le rôle du professeur d’infographie.



La vidéo-tuto montre rapidement la collecte de photos, l’écriture d’un mantra, l’utilisation de Split View, la découpe de photos avec l’outil de formes, l’utilisation d’Instant Alpha pour supprimer l’espace négatif, l’ajout de mots et d’embellissements avec Apple Pencil, la création d’un GIF dynamique, etc. Une fois de plus , on peut regretter qu’Apple ait choisi un format aussi court. Avec quelques minutes de vidéos en plus, cette séquence aurait pu être un vrai didacticiel et non pas seulement une synthèse de ce qu’il y a à faire…