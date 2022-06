Kirstie Allsopp, une présentatrice télé britannique, a fait une sacré boulette : croyant avaler une poignée de gélules de vitamines, cette dernière a englouti au passage… l’un de ses deux écouteurs AirPods ! Si la confusion entre les écouteurs et les gélules semble à priori impossible, Kirstie a publié sur Twitter un cliché montrant bien que l’AirPod n’était pas forcément si énorme… en comparaison de gigantesques gélules.

See, not quite as daft as some might say. pic.twitter.com/Gw0qSj8BOV

— Kirstie Allsopp (@KirstieMAllsopp) June 27, 2022