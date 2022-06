Apple TV+ met en ligne la bande-annonce pour Duck & Goose, un nouveau programme jeunesse qui va vraiment viser les tout petits. Il fera ses débuts le 8 juillet prochain.

Inspirée des livres à succès de Tad Hills, Duck & Goose est une série préscolaire qui célèbre la camaraderie unique de Duck et Goose, deux meilleurs amis à plumes qui ne se voient pas toujours bec à bec. Jusqu’à ce qu’ils découvrent que le fait d’embrasser et d’apprécier les différences de l’autre peut les aider à trouver des idées entièrement nouvelles pour résoudre les problèmes quotidiens, petits et grands.

Brian Muelhaupt est le réalisateur de ce programme. Jane Startz, Douglas Wood, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina, Antonio Canobbio et Tad Hills seront les producteurs exécutifs. Pour sa part, Douglas Wood fera aussi office de showrunner.

Apple TV+ se veut plutôt léger au niveau des détails. Le service de streaming dit que la série fera ses débuts le 8 juillet, mais ne dit pas combien il y aura d’épisodes. Il ne dit pas non plus si tous les épisodes de la série jeunesse seront disponibles d’un coup ou s’il y aura un épisode par semaine comme pour ses autres programmes. Autre information inconnue : le casting. Il faudra visiblement attendre la sortie pour avoir toutes ces informations.