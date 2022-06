Le studio américain Niantic, à qui l’on doit l’hyper populaire Pokémon Go, s’attelle déjà à un nouveau jeu en réalité augmentée jouable bien sûr avec les smartphones compatibles (dont les iPhone). Ce jeu, c’est NBA All World, un jeu de basket où l’on retrouvera nombre de joueurs de NBA… qui s’afficheront dans votre salon.

Selon Marcus Matthews, le directeur du projet sur le jeu, NBA All World transformera » le monde réel en un parc à thème aux couleurs de la NBA », pas moins. Et de surenchérir : » le dépanneur près de chez vous est devenu un endroit où acquérir de l’endurance pour votre joueur de la NBA, et le magasin d’articles de sport au coin de la rue devient l’endroit idéal pour acheter les dernières chaussures de marque pour personnaliser vos joueurs ». Ah, tout de même…

En terme de gameplay, le jeu devrait proposer une série de mini-jeux de type « concours de lancers francs », un contre un contre un joueur NBA, mais l’on pourra aussi affronter d’autres joueurs pour peu qu’on aille se balader dans son quartier (comme Pokémon Go en somme.). Vivement les lunettes AR d’Apple pour que ce type de jeu prenne vraiment une autre dimension…