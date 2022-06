Daniel Ives de la société Wedbush n’est pas le plus pessimistes des analystes économiques, surtout lorsqu’il s’agit d‘Apple. Dans une note destinée aux investisseurs, Ives estime que les investisseurs se focalisent trop sur les 4 à 8 milliards de dollars de CA qu’Apple pourrait rater à cause des fermetures d’usines en Chine et de la pénurie de composants (ces 4 à 8 milliards ont été avancés par Tim Cook en personne). L’analyste considère que les ventes à venir de l’iPhone 14 vont rapidement estomper ce « manque à gagner », d’autant que les ventes de ce modèle devraient être égales voire supérieures à celles de l’iPhone 13. Ives rapelle en effet que 240 millions d’utilisateurs d’iPhone n’ont toujours pas changé de modèles depuis 3 à 5 ans.

Apple aurait un autre énorme atout dans son jeu qui lui permettrait de passer la tempête actuelle sans trop ressentir de secousses : les services. Toujours selon Daniel Ives, les service pourraient enregistrer un chiffre d’affaires de 80 milliards de dollars en 2022, soit une croissance à deux chiffres. La tendance se poursuivrait l’an prochain. Et l’analyste de conclure : « Alors que le contexte nerveux du marché crée un environnement particulièrement effrayant pour les actions technologiques, nous pensons que la croissance d’Apple reste bien solide malgré le contexte macro fragile ».