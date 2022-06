Le 29 juin 2007, Apple commercialisait son tout premier iPhone. 15 ans plus tard donc, le Youtubeur Luke Miani a mis la main sur plusieurs prototypes fonctionnels, dont un datant de 2006 ! Certains de ces prototypes affichent un design assez proche de l’iPhone de 2007, mais d’autres sont dans un état beaucoup plus frustre (énormes bordures, aspect brique, dalle recouverte par un revêtement plastique, etc.). L’un de ces modèles affiche même une interface largement inspirée de l’iPod et de sa molette cliquable !

Ces ébauches du premier iPhone montrent aussi à quel point l’accouchement d’un produit est souvent affaire d' »essais-erreurs-poubelle » d’un grand nombre de concepts et d’idée, comme une synthèse très progressive de quelque chose finalement assez peu « clair » au départ. Apple avait bien l’idée de son iPhone, mais ces prototypes prouvent qu’il n’y a pas eu d’un coup d’un seul le concept de l’iPhone avec son interface multipoint telle qu’il a émergé en 2007. Tout s’est fait par tâtonnements successifs et par élimination des concepts-prototypes qui n’étaient pas assez convaincants.