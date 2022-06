Certes, on est loin d’en prendre autant dans les mirettes qu’avec le trailer d’Avatar 2: La Voie de l’Eau, certes encore, le jeu en préparation chez Ubisoft semble d’un tout autre calibre, mais il ne faudrait pas oublier qu’Avatar: Reckoning a été conçu pour être joué sur son iPhone ou son smartphone Android. Après un premier teaser qui n’en montrait déjà pas beaucoup, le MMORPG des studios Archosaur Games, Tencent et Lightstorm Entertainment (le tout chapeauté par Disney) dévoile un peu plus son lore dans un trailer qui reprend de nombreuses séquences du film Avatar.



Difficile de juger du résultat final sans séquence de gameplay, mais l’on semble distinguer ici ou là ce qui pourrait bien être de vrais rendus du jeu (et si c’est le cas, cela reste vraiment pas mal pour du jeu mobile). Pour rappel, le jeu est réalisé sous Unreal Engine 4. La seule vraie déception concerne finalement la date de sortie. Avatar: Reckoning devait initialement être disponible cette année, mais il faudra désormais attendre 2023 pour juger sur pièces…