Apple n’a pas encore officialisé l’iPhone 14, mais la demande existe déjà du côté de la Chine et se veut en réalité supérieure à celle de l’iPhone 13 selon Ming-Chi Kuo. L’analyste évoque quelques éléments à ce sujet.

Kuo explique que la demande pour l’iPhone 14 sera probablement plus forte de la part des distributeurs, des revendeurs et même des scalpers, notant que certains membres de ces groupes ont dû payer le dépôt prépayé le plus élevé jamais enregistré afin d’obtenir un approvisionnement suffisant. Les prix élevés des dépôts impliquent que « la demande d’iPhone 14 sur le marché chinois sera probablement plus élevée que prévu » indique l’analyste.

