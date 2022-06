Apple TV+ propose une bande-annonce pour sa future série Best Foot Forward. Il s’agira d’une comédie visant les familles selon la description faite par le service de streaming.

Basée sur le livre Just Don’t Fall de l’athlète paralympique, auteur, conférencier motivateur et comédien Josh Sundquist, la série suit Josh Dubin, 12 ans, qui passe de l’école à la maison à l’école publique, impatient de vivre tout ce que le collège a à offrir. Mais en cours de route, Josh est confronté à de nouveaux défis, notamment celui de faire en sorte qu’une école entière d’enfants voit au-delà de sa prothèse et apprenne à le connaître pour ce qu’il est. Avec le soutien de ses parents et l’aide de ses meilleurs amis Kyle et Gabriella, Josh apprend, rit et grandit, impatient de revenir chaque jour pour en savoir plus.

Le casting de la série comprend Logan Marmino, Stephen Schneider, Joy Suprano, Peyton Jackson et Trinity Jo-Li Bliss. Josh Sundquist fait office de producteur exécutif aux côtés de Joel S. Rice et Meghan Mathes Jacobs.

Best Foot Forward fera ses débuts le 22 juillet prochain sur Apple TV+. Il n’y a pas d’information sur le nombre d’épisodes, tout comme il n’est pas précisé combien d’épisodes seront diffusés le 22 juillet.