My Bowling 3D+ est la sortie du jour sur Apple Arcade. Ce jeu de bowling à la réalisation soignée (6o fps) tient plus de la simu que du jeu d’arcade même si la prise en main est assez rapide (et le gameplay rapidement addictif). Gestion des effets, physique réaliste et graphismes 3D réalistes sont les principaux atouts de ce titre, sans oublier une pléthore de modes de jeu (tournoi en 4 manches, multijoueurs, mode solo contre l’IA, championnat sur 3, 5, 7 ou 9 manche).



Afin d’éviter la lassitude, plus de 20 boules différentes sont disponibles (le poids est personnalisable), ainsi que 10 pistes et 12 styles de quilles. A noter que l’IA gère 28 profils d’adversaires différents sur 5 niveaux de jeu. Enfin, il est aussi possible de prendre des screenshots de ses meilleurs lancers et de les partager à qui de droit. My Bowling 3D+ est disponible sur le service par abonnement Apple Arcade (4,99 euros/mois).