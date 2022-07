La série thriller Black Bird arrivera sur Apple TV+ le 8 juillet prochain. L’un des acteurs de la série n’est autre que l’acteur américain Ray Liotta, décédé quelques semaines seulement après la fin du tournage. Cette disparition brutale a profondément touché le cast et les créateurs de la série, qui ont rendu hommage au grand Liotta en marge de l’avant première de Blackbird organisée par Apple.

Le scénariste et showrunner Dennis Lehane a ainsi avoué avoir écrit les séquences dans lesquelles joue Liotta avec l’acteur en tête : « j’ai écrit ces séquences pour lui, c’était mon rêve de travailler avec lui ». « Il était aussi bon qu’annoncé » continue Lehane,« il a rempli tous les objectifs, et il n’ a jamais donné deux fois la même interprétation. Il était un professionnel complet et passionné ». Et de conclure tristement : « »Quand il est mort, c’était dur, parce que notre dernière conversation trois semaines plus tôt portait sur ce que nous ferions ensuite ».

Greg Kinnear, l’un des acteurs principaux de la série, loue quant à lui « un magnifique acteur et une magnifique personne ». « Je pense sincèrement qu’il est extraordinaire (dans son rôle, Ndlr), d’une façon qui va mettre les gens KO » poursuit l’acteur.

Pour rappel, Black Bird », est basé sur l’histoire vraie d’un jeune homme condamné à 10 ans de prison. Jimmy Keene (Taron Egerton) a le choix de réduire radicalement sa peine s’il se lie d’amitié avec un tueur en série présumé Larry Hall (Paul Walter Hauser) afin de faire avancer l’enquête.