Comme chaque année, la société Clarivate a publié son top 100 des nouvelles marques, soit les marques récentes qui ont réalisé une percée auprès du grand public sur un volume global de 20 millions de nouvelles marques déposées sur les 12 derniers mois ! Sans surprise, les marques en lien avec le COVID-19 sont légion : 6 des 15 marques du secteur pharmaceutique sont des sociétés en lien avec le vaccin anti-COVID (comme COMIRNATY, une marque de BioNTech).

Le français DECATHLON réalise une percée avec 4 nouvelles marques (CORENGTH, KIMJALY, KUPIMA, et TAMAHOO) mais c’est bien Apple qui frappe le plus fort avec pas moins de 6 marques récentes qui ont gagné de la visibilité (APPLE AIRTAG, APP CLIP, APPLE FITNESS+, APPLE ONE, APPLE WATCH STUDIO et ICLOUD+). Sans trop de surprises, ce sont les services Apple qui dominent ce pack de marques, ce qui est raccord avec la stratégie de la firme de Cupertino qui vise à compenser la baisse inéluctable des ventes d’iPhone (sur un marché saturé) par des offres de services intégrées à l’écosystème.