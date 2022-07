Les rumeurs commencent à bruisser autour d’une troisième taille d’écran pour la gamme Apple Watch Series 8. Si l’on en croit plusieurs analystes/leakers, l’Apple Watch Series 8 sera aussi disponible avec une diagonale d’écran en 1,99 pouces, soit un boitier 47mm. Si l’on prend le pari que les bordures autour de l’écran seront similaires sur ce modèle aux autres modèles 41mm et 45mm, on devrait donc se retrouver avec une gamme Apple Watch Series 8 à peu près semblable à ça :

Nos confrères d’Apple Insider ont eu la riche idée de comparer les différentes tailles de la gamme Series 8 aux gammes Series 7, Series 4 et Series 3, soit les modèles qui avaient introduit de nouvelles tailles de boitier. Si l’écart de taille avec la gamme actuelle ne saute pas forcément aux yeux, il y a un sacré gap avec l’Apple Watch Series 4, et ne parlons pas de l’Apple Watch Series 3 et ses brosses bordures.

Le comparatif continue avec l’hypothèse d’un écran parfaitement plat pour les modèles Series 8, le tout avec des bordures nettement plus fines. La différence de taille est encore plus flagrante en ce cas.

L’Apple Watch Series 8 sera présentée à la rentrée de septembre.