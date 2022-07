Le harcèlement de rue est une triste réalité contemporaine, une réalité qui touche principalement les femmes. Et malheureusement, le mignon et tout rond AirTag semble être devenu un outil particulièrement prisé par les stalkers, harceleurs et autres malandrins peu soucieux de la liberté de ces dames. L’actrice américaine Hannah Rose May, que l’on a notamment vue dans le film Ballers (2015), en a récemment fait les frais. Cette dernière a raconté sa triste histoire sur Twitter, et c’est tout de même très inquiétant. Le soir du 25 juin, l’actrice a reçu une notification Find My sur son iPhone tandis qu’elle déambulait à Disneyland.

This map shows when it started tracking me up until I got the safety alert and I was able to disable it. pic.twitter.com/jxqh4F31q2 — Hannah Rose May (@Hannahrosemay_) June 28, 2022

Dans un premier temps, Hannah Rose May n’a pas prêté attention au message, mais la notification est revenue et cette fois, l’actrice a voulu en avoir le coeur net : c’est avec un certain sentiment d’effroi que Hannah Rose s’est rendue compte qu’un individu la suivait depuis plusieurs heures dans tous ses déplacements, grâce à un AirTag !

Heureusement, l’actrice a pu désactiver le suivi avant de rejoindre son domicile, ce qui signifie que l’individu malveillant n’a pas pu retracer son parcours jusqu’à chez elle. Pensez donc très chères lectrices à regarder vos notifs de temps en temps…