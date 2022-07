Le développeur Pierre Blazquez a déniché dans le code de macOS les références de ce qui semble être de nouveaux modèles de Mac Studio. Ces références (Mac14,5 – Mac14,6 – Mac14,8) bénéficient en effet de la même « codification » que celle des Mac Studio M1 Max (référence Mac13,1) et des Mac Studio M1 Ultra (référence Mac13,2).

Si l’on suit la logique des gammes de Mac Apple Silicon, les trois nouvelles références pourraient donc renvoyer au Mac Studio avec processeur M2 Pro, au Mac Studio M2 Max et au Mac Studio M2 Ultra. Sans aucun doute de sacrés bêtes de course en préparation… Le plus étonnant sans doute est bien que ces références sont directement et publiquement accessibles dans le fichier archivé d’un bundle software. Il est aussi possible que ces identifiants internes fassent référence à d’autres gammes de machines, comme le retour d’el famoso iMac Pro.