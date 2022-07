IDC a mis ses meilleures analystes en mode « brainstorming » sur la VR. La conclusion de cette grosse prise de tête est assez claire : le choix de Meta de faire de la VR low cost est une stratégie perdante en terme de business model, et ce même si cela permet actuellement à Meta de survoler le marché de la VR (Meta écoulerait 90% des 13 millions de casques VR qui seront vendus cette année). Heureusement, il semble que Meta a compris le problème et que le casque Cambria, beaucoup plus cher et premium que le Meta Quest 2, ciblera avant tout un public de professionnels.

Et Apple dans tout ça ? Le casque VR du californien devrait débarquer au mois de janvier 2023, pas loins du lancement estimé pour le PlayStation VR 2. Pour IDC encore, Sony, Apple et Meta sont destinés à devenir les prochains leaders du marché de la VR, même si dans un premier temps, le casque VR d’Apple, beaucoup plus cher que le Meta Quest 2 (et 3 à venir) et le PlayStation VR 2, ne ciblera avant tout qu’une frange d’early adopters. Cette « frange » d’acheteurs sera tout même assez conséquente pour faire brusquement grimper le prix moyen d’achat d’un casque VR en 2023 aux alentours des 440 dollars (voir tableau ci-dessus).

Ce prix moyen d’achat devrait ensuite progressivement baisser jusqu’à atteindre 410 dollars à l’horizon 2026, bien aidé par les sorties chez Apple de modèles VR/XR moins onéreux.