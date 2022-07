Apple va payer ses processeurs plus chers, une augmentation qui découle directement de l’accroissement des des coûts de production chez le fondeur TSMC. C’est un peu le jeu du billard à trois bandes : la firme japonaise Showa Denko K.K a été forcée d’augmenter le prix de ses outils de fabrication dans le contexte de pénurie des composants, des outils nécessaires aux lignes de production de TSMC.

Ce contexte inflationniste devrait durer au moins jusqu’en 2023, et pourrait aussi par contrecoup impacter sur le tarif final des produits proposés aux consommateurs. Récapitulons : Showa Denko K.K augmente les prix de ces outils, TSMC achète ses outils plus chers et augmente le prix de ses puces pour compenser, Apple achète les processeurs de TSMC plus chers… et augmente les prix finaux pour ne pas rogner sur sa sacro-sainte marge ?

Décidément, les temps sont aux hausses de prix, une situation globale et mondialisée qui impactera sans doute moins Apple que les autres fabricants pour la simple raison que les 2/3 des clients Apple appartiennent à la catégorie socio-professionnelle des CSP+.