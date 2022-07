Enfin du nouveau contenu 100% français sur les Podcasts Apple. Apple France lance la seconde édition de Vive Voix, une serie de Podcast qui présente les profils des « talents français qui font bouger les lignes ». Ces podcasts animés par T‑Miss et Mehdi Maïzi (deux cadres d’Apple Music France) mettent en avant des créateurs souvent « issus de la diversité » (une expression « américaine » pour exprimer une réalité heureusement banale en France).

La seconde édition de Vive Voix permettra donc de découvrir le travail et les créations de Gaëlle Prudencio, autrice et créatrice de la marque grande taille Ibilola, de Sohan Pague, l’un des acteurs de la série française Slash, de Pone, producteur de musique bien connu atteint de la maladie de Charcot, d’Abou Touré, développeur et co-fondateur de la société Ozinc, et de Jennifer Padjemi, une créatrice de podcasts. Ces interviews de talents français sont directement disponibles via l’app Podcast d’Apple.