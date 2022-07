L’Apple Car est toujours au coeur des préoccupations d’Apple. Pour ceux qui en voudraient la preuve, la Firme de Cupertino a déposé récemment le brevet d’un moteur électrique, brevet intitulé “Electric Motor with Bar Wound Stator and End Turn Cooling » (traduction approximative : Moteur électrique avec stator bobiné et refroidissement en fin de tour).

Le brevet décrit un moteur électrique qui comprend un corps de stator (partie fixe du moteur électrique) avec des fentes. Les barres de bobinage sont disposées chacune dans l’une des fentes du stator. Un système de refroidissement est intégré à l’ensemble. La description du moteur, extrêmement détaillée et technique, laisse comprendre qu’on est ici très loin du simple brevet-concept général et que les ingénieurs à l’origine de ce brevet (dont Dillon Thomasson, l’un des directeurs de la R&D d’Apple) ont longuement planché sur la question. Et pourquoi Apple plancherait longuement sur un brevet de moteur électrique si le projet Apple Car se limitait à des projets CarPlay ? La question mérite sans doute d’être posée.