Apple TV+ commence à peser un peu… aux Etats-Unis. Si l’on en croit la nouveau rapport de JustWatch, le service de streaming d’Apple serait passé de 5% de Pdm à 6% de Pdm en séquentiel sur le second trimestre 2022, une progression somme toute assez rapide et qui permet même à Apple TV+ de devancer Paramount + (4%) et de se rapprocher des 10% de Hulu. Netflix est loin devant (21% de Pdm), mais perd 2 points de Pdm, si bien qu’Amazon Prime Video se rapproche dangereusement (20% de Pdm), suivi de HBO Max (15%) et de Disney+ (14%). A noter tout de même que le cumul des abonnés Amazon Prime Video est un peu faussé puisque de nombreux abonnés Prime utilisent uniquement le service pour bénéficier de livraisons Amazon sans frais de ports (et pour rappel, il FAUT activer la période de gratuité à Apple TV+ après l’achat d’un nouveau produit Apple).

Le choix d’Apple de miser sur du contenu qualitatif (Severance, For all Mankind, Pachinko, Slow Horses, Ted Lasso, Fondation, CODA, etc.) commence donc vraiment à payer, tout au moins aux Etats-Unis. L’Oscar du meilleur film pour CODA a peut-être aussi participé à une réévaluation du service par les utilisateurs américains.