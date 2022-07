Luck, premier long métrage d’animation de Skydance réalisé pour le compte d’Apple TV+, se dévoile avec une véritable bande -annonce (le premier trailer était plus un teaser). Produit par John Lasseter (ancien directeur artistique de Pixar) et réalisé par Peggy Holmes, Luck raconte l’histoire de Sam Greenfield (voix de Eva Noblezada), une jeune femme qui va perturber le cours de la chance et de la malchance dans le monde après la perte d’un jeton magique appartenant à Bob (voix de Simon Pegg), un chat parlant et ultra chanceux. Il s’avère que Bob est l’un des citoyens du royaume de Good Luck, un univers peuplé par des êtres magiques et étranges qui gèrent à distance les destinées humaines. Malgré elle, Sam va vite se retrouver là où elle ne devrait pas être…



Le film d’animation Luck sera disponible dans Apple TV+ le 5 août prochain.