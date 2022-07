Apple TV+ est actuellement en panne pour certaines personnes avec l’impossibilité de lancer la lecture d’un film, d’une série ou d’un documentaire. Aucun contenu n’est joué et un message d’erreur s’affiche : « Il y a un problème pour charger ce contenu ».

La page d’état du système d’Apple n’indique rien de particulier, mais celle-ci est malheureusement peu fiable. Il arrive que des pannes soient signalées après un long moment, alors que les utilisateurs les constatent depuis plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures.

Du côté de DownDetector, on remarque bien qu’il y a des problèmes avec le services de streaming vidéo. Cela a visiblement commencé aux alentour de 19h30 (heure française) et c’est toujours d’actualité, et ce dans plusieurs pays, dont en France et aux États-Unis.

Du côté de Twitter, quelques témoignages font état de la panne sur Apple TV+ avec l’impossibilité de lancer un programme quel qu’il soit.

Is @AppleTV down? My phone is saying content won’t load….? — Kelli Jayne (@kjuz) July 7, 2022

Si vous êtes concerné par la panne, vous ne pouvez qu’attendre. Seul Apple a le contrôle et peut faire le nécessaire au niveau de l’infrastructure réseau pour avoir un retour à la normale.