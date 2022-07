Petit bijou du studio polonais Amanita Design, Samorost 3+ enrichit désormais le fond de catalogue du service Apple Arcade. Ce jeu d’aventure en point’n click raconte l’histoire d’un petit gnome blanc qui doit parcourir le cosmos à la recherche de morceaux de fusées, et forcément, ce dernier va faire la rencontre de créatures étranges dans des endroits fantastiques. Chef d’oeuvre absolu du genre (et du jeu vidéo en général) Samorost 3+ bénéficie en outre d’une direction artistique à tomber à la renverse, ce qui est la marque de fabrique incontestée du studio polonais (dont on conseille aussi l’autre chef d’oeuvre Machinarium). Pour ne rien gâcher un humour non-sensique et aussi fin que le reste parcourt le jeu de bout en bout.



Un immanquable pour tous les amateurs du genre (et les autres), qui est donc disponible dès aujourd’hui sur le service par abonnement Apple Arcade.