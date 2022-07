Le choix de la qualité continue de payer pour Apple TV+, même si cette stratégie peine encore à convaincre les spectateurs (Apple ne dépasse pas les 6% de Pdm aux US, et les 3% en France). Après l’Oscar du meilleur film pour CODA et les avis critiques dithyrambiques sur les séries les plus récentes (Severance, Slow Horse, Pachinko, etc.), Apple TV+ s’apprête à faire une véritable razzia durant la saison des prix. Ainsi, Ted Lasso et le fabuleux Severance ont récolté pas moins de 12 nominations chacun au Hollywood Critics Association Awards, une remise de prix organisée par la critique professionnelle, à quoi il faut rajouter 16 nominations pour d’autres programmes Apple TV+ (Acapulco, The Afterparty, Carpool Karaoke: The Series, Central Park, Dickinson, The Last Days of Ptolemy Grey, The Morning Show, Pachinko, Prehistoric Planet,The Problem with Jon Stewart, Schmigadoon!, Servant, Slow Horses et WeCrashed) !

Adam Scott, le héros malgré lui de la série Severance

Severance est nommé dans les principales catégories, du scénario à la réalisation en passant par les catégories des meilleures acteurs et actrices (Adam Scott et Britt Lower) et des meilleurs seconds rôles (Zach Cherry, Tramell Tillman, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette, et Dichen Lachman). Sans surprise Ted Lasso rempile dans les catégories de la meilleure série de comédie, du meilleur acteur (Jason Sudeikis, l’auréat l’an dernier, et des meilleurs seconds rôles pour Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Nick Mohammed et Toheeb Jimoh. Apple TV+ fait fort en terme de casting (et de direction d’acteurs). La cérémonie des Hollywood Critics Association Awards se tiendra le 13 août prochain