Un cliché de coques iPhone 14/iPhone 14 Pro apparu sur le site de micro-blogging Weibo confirme les principales rumeurs/fuites sur le bloc photo des prochains iPhone. On se retrouverait donc bien avec des bloc photos plus imposants et plus épais que ceux des derniers modèles (iPhone 13/iPhone 13 Pro), probablement pour accueillir des capteurs plus imposants (plus de megapixels) et du côté de l’iPhone 14 Pro un capteur télescopique avec un zoom optique x3 ou x4.

Ce leak confirme aussi la présence au catalogue d’un iPhone 14 Plus, la version grand format de l’iPhone 14, qui devra donc se contenter d’un processeur A15 (avec sans doute un ou deux cœurs de GPU supplémentaires par rapport au 15). Autre constat, mais ce n’est pas une surprise, l’iPhone mini disparait du catalogue, principalement à cause de ventes décevantes. Les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro seront dévoilés lors de la traditionnelle keynote de septembre.