Les deux épisodes de la mini-série Black Bird sont disponibles depuis vendredi sur Apple TV+. Cette série entre drame et thriller raconte l’histoire de Jimmy Keene, un jeune flambeur qui se retrouve sous les verrous pour 10 ans… et qui passera un deal avec les autorités pour tenter de faire avouer un tueur en série écroué dans une prison de haute sécurité. « Inspiré de faits réels », Black Bird doit beaucoup (une fois encore) à la qualité de son casting : Taron Egerton est impeccable dans le rôle de Jimmy Keene, Paul Walter Hauser incarne un tueur en série très plausible, et que dire de l’immense Ray Liotta, qui interprète ici le père de Jimmy Keene…



Apple vient de publier une featurette sur la série qui porte exclusivement sur la personnalité de Jimmy Keene, l’occasion au passage de découvrir de nouvelles séquences qui convaincront peut-être certains de franchir le pas (cela en vaut la peine…).