Apple s’est constitué une véritable armada de fournisseurs pour la production des écrans de ses futurs casques AR/VR. Après Sony et LG, Samsung Display rejoindrait donc la « team » en charge de fournir les écrans micro-OLED des casques/lunettes VR/AR de la firme de Cupertino. L’annonce du deal avec Samsung vaut aussi pour quasi confirmation du choix des dalles micro-OLED pour le casque d’Apple, une technologie d’affichage qui permet de produire des optiques « Pancake » plus plates (et donc des casques VR moins épais), même si cela se fait au détriment du champ de vision (on ne sait pas dépasser les 110° de FoV en micro-OLED).

La technologie micro-OLED permet aussi de monter en résolution : le casque AR/VR d’Apple afficherait ainsi en 4K… par œil ! A noter enfin que Samsung produirait aussi les dalles micro-OLED du Meta Quest Pro, qui s’annonce désormais comme le concurrent le plus sérieux du casque Apple VR.