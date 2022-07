Apple TV+ propose aujourd’hui une bande-annonce pour Amber Brown, une nouvelle série qui se repose sur les livres du même nom écrits par Paula Danziger et dont le titre français est Lili Graffiti.

La bande-annonce montre la jeune Amber Brown aux prises avec les obstacles d’une enfance partagée entre des parents divorcés. Elle apprend à faire face à sa nouvelle vie en trouvant un sens à la sienne avec de nouveaux amis et des défis à relever dans son école.

Réalisée et écrite par Bonnie Hunt, la série met en vedette Carsyn Rose, Sarah Drew et un ensemble d’acteurs/actrices comprenant Darin Brooks dans le rôle de Max, Ashley Williams dans le rôle de Pam, Michael Yo dans le rôle de Philip et la nouvelle venue Liliana Inouye dans le rôle de Brandi Colwin. Outre Bonnie Hunt, les producteurs exécutifs sont Bob Higgins et Jon Rutherford. Le programme est produit par les Boat Rocker Studios.

La série Amber Brown sur Apple TV+ aura le droit à 10 épisodes. Le programme jeunesse fera ses débuts le 29 juillet prochain sur la plateforme de streaming. Il n’est pour l’instant pas précisé combien d’épisodes seront disponibles au lancement. Il n’est pas non plus précisé si toute la saison sera disponible d’un coup ou s’il y aura un nouvel épisode chaque vendredi, comme la plupart des autres programmes.