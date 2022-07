WhatsApp teste actuellement une nouvelle version de son application Mac avec le support de l’Apple Silicon, à savoir les puces M1 et M2. En l’état, l’application disponible pour tout le monde supporte les Mac Intel. Elle tourne aussi sur les Mac Apple Silicon grâce à Rosetta 2. L’idée est d’avoir une version native.

Ainsi, la nouvelle version de l’application de WhatsApp supportera nativement les Mac avec les puces M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra et M2. Ce sera également compatible avec les futures puces puisque l’architecture est la même. Cela assurera une comptabilité pour le long terme, notamment quand Apple ne proposera plus Rosetta 2 dans macOS. Et c’est également un moyen d’améliorer les performances, bien que ce ne soit pas le type d’applications qui en demandent beaucoup.

WABetaInfo rapporte que WhatsApp distribue actuellement une version bêta par le biais de TestFlight. Il s’agit d’une première version et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles. On notera au passage que l’interface générale évolue, avec notamment une barre latérale pour les discussions, les appels, les archives, les éléments épinglés et les réglages. L’interface se rapproche des applications Mac natives.

Il est pour l’instant impossible de dire quand WhatsApp proposera la version finale de son application sur Mac avec le support de l’Apple Silicon. Cela peut être une question de semaines comme une question de mois.