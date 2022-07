James Webb a livré ses premiers clichés couleurs de notre univers, et comme attendu c’est une merveille. Nos confrères de Space explored ont eu la chouette idée de transformer ces images splendides en fonds d’écran que l’on pourra récupérer sur nos iPhone. Avouez tout de même qu’avoir sur sa page d’accueil l’image d’une nuée de galaxies vieilles de plus de 13 milliards d’années, ça a de la gueule ! Les férus d’espace retrouveront donc l’image « fond d’écran » de l’amas de galaxies SMACS 0723, de la Nébuleuse de la carène située à 7600 années-lumière, de la Nébuleuse de l’Anneau Austral située à 2000 années-lumière et enfin du Quintette de Stephan, un stupéfiant groupe de 5 galaxies qui dansent un fascinant ballet spatial à 290 millions d’années-lumière de notre système solaire.

Et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur les incroyables premiers pas de James Webb, nous vous conseillons ces articles de KultureGeek, ici, et là.