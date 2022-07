Un peu plus tôt cette année, Bloomberg affirmait qu’Apple était en recherche d’un nouveau fournisseur de mémoire NAND pour l’iPhone, l’objectif étant de limiter les risques de pénurie de composants en multipliant la liste des fabricants partenaires. Cette information rebondit aujourd’hui avec l’annonce de la prise de participation de Foxconn Industrial Internet Co (une division de Foxconn) dans Tsinghua Unigroup, une firme chinoise qui détient le fabricant de puces NAND Yangtze Memory Technologies Co.

Et comme par le plus grandes des hasards, il se trouve que Yangtze Memory Technologies Co. a testé en début d’année une nouvelle génération de puces NAND. Un point cependant pourrait gêner les plans (hypothétiques) d’Apple : les autorités américaines envisageraient de nouvelles sanctions contre Yangtze Memory Technologies Co. Dans le cas, pas totalement improbable, où Yangtze Memory Technologies Co. finirait sur la « liste noire » des Etats-Unis, Apple n’aurait pas d’autre choix que de se mettre en recherche d’un nouveau fournisseur de NAND.