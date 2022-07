Apple TV+ partage aujourd’hui la première bande-annonce de Five Days at Memorial, une nouvelle série qui s’appuie sur des événements réels et qui est une adaptation du livre du même nom de Sheri Fink.

Five Days at Memorial relate l’impact de l’ouragan Katrina et de ses conséquences sur un hôpital local. Lorsque la crue des eaux, les pannes d’électricité et la chaleur sont montées en flèche, les soignants épuisés d’un hôpital de la Nouvelle-Orléans ont dû prendre des décisions qui les suivront pendant des années.

Le casting comprend Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr, Cherry Jones, Robert Pine, Julie Ann Emery, Adepero Oduye, Molly Hager, Michael Gaston et W. Earl Brown. La série est l’œuvre de John Ridley et Carlton Cuse, qui font office de réalisateurs, scénaristes et producteurs exécutifs.

Apple TV+ fait savoir que ce sera une mini-série. Il faut comprendre par là qu’il y aura (normalement) une seule saison. Mais il arrive parfois qu’une mini-série devienne une série « standard » avec au moins deux saisons. Chez Disney+ par exemple, Obi-Wan Kenobi est officiellement une mini-série de 6 épisodes, mais Lucasfilm (qui gère les Star Wars) n’a pas totalement mis de côté l’idée de faire une saison 2.

Five Days at Memorial fera ses débuts sur Apple TV+ le 12 août prochain avec les trois premiers épisodes. Il y aura huit épisodes au total, avec un nouvel épisode disponible chaque vendredi.