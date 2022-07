Apple TV+ a donné son feu vert pour une série au sujet d’Enzo Ferrari, le pilote automobile qui a créé en 1947 le constructeur automobile Ferrari. La série se nommera tout simplement Ferrari. C’est Steven Knight qui s’occupe du scénario. C’est lui qui est derrière le scénario de la série Peaky Blinders.

La série Ferrari verra le jour sur Apple TV+

La série se concentre sur Enzo Ferrari, qui a consacré son génie à la mission de créer la voiture de course la plus rapide de l’histoire. Mais le chemin a été semé de tragédies et de tourments. Entre 1956 et 1961, profondément blessé par la mort de son fils aîné, Dino, et par ce qu’il considérait comme une trahison de la part de son pilote principal, Juan Manuel Fangio, Enzo Ferrari reconstruit son équipe de course à partir de zéro, sélectionnant cinq étoiles montantes prometteuses de la course automobile pour se battre pour la victoire.

« Je suis ravi de raconter une histoire aussi évocatrice sur cet homme légendaire et sa marque emblématique », a déclaré Steven Knight. « La vie tout à fait extraordinaire d’Enzo Ferrari a été définie par son dramatique parcours personnel et professionnel, et [la série] est une célébration d’un être humain incroyablement complexe et fascinant ».

Steven Knight est le créateur de la série et se veut un producteur exécutif, en plus d’être le scénariste. Stefano Sollima sera le réalisateur, ainsi qu’un producteur exécutif. « En tant qu’Italien, je me sens honoré de pouvoir raconter cette histoire d’Enzo Ferrari, un exemple brillant de l’excellence italienne », a déclaré Stefano Sollima. « À travers sa relation avec la Ferrari Spring Team, les cinq pilotes qu’Enzo a ‘adoptés’ dans sa scuderia après la perte de son fils aîné, nous explorerons les qualités uniques, le grand génie et la sombre obsession qui ont fait de cet homme une légende ».

Il n’y a pas pour l’instant aucune information sur le casting ou la date de sortie sur Apple TV+.