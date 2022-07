Généralement de bonnes sources, ETNews confirme que le premier casque VR d’Apple sera disponible à la vente au début de l’année prochaine, la production en (petite) série démarrant au 4ème trimestre 2022. Ce casque serait bien équipé de dalles micro-OLED produites par LG Display et Sony, de trois capteurs 3D signés LG Innotek, et de plusieurs capteurs vidéos en provenance de fournisseurs chinois. Ce premier jet ne serait pas destiné à se vendre en masse mais à faire venir les développeurs vers la plateforme, et la bonne nouvelle, c’est qu’Apple mettrait le focus sur les jeux et le divertissement (c’est ce qui fait vendre des casques Meta Quest aujourd’hui).

Les choses sérieuses démarreraient surtout à partir de la seconde génération du casque de réalité mixte. Ce dernier serait plus fin, disposerait de dalles ultra-haute résolution, et aurait la capacité de passer des appels (sous le casque donc). Et l’on peut aussi présumer que le tarif serait assez nettement revu à la baisse.