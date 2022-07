Avec plus de 3 milliards de téléchargements, Subway Surfers est le jeu mobile le plus populaire. Ce runner développé par le danois Kiloo Games est désormais décliné sous la forme d’un jeu d’action destiné à la plateforme Apple Arcade. Le gameplay n’a plus rien à voir avec le jeu original puisqu’il s’agit cette fois de grinder, récolter des bonus/pièces et faire de jolis tags tout en explosant les robots de nettoyage et en évitant le garde et son chien féroce.



On retrouve bien les petits héros de Subway Surfers, mais l’action se déroule ici dans des arènes fermées (gare désaffectée, parc, les quais, etc.), avec une vue top-down et des sticks virtuels à droite et à gauche de l’écran. La DA est très proche en revanche du titre d’origine, toujours aussi mignonne et colorée. Cette nouvelle déclinaison d’une franchise ultra populaire connaitra t-elle le même succès que son prédécesseur ? Subway Surfers Tag est disponible sur le service par abonnement Apple Arcade.