Les prochains modèles d’Apple Watch pourraient bénéficier d’un capteur biométrique situé directement sous la dalle. Un brevet déposé récemment décrit ainsi un capteur de type HCSEL (Horizontal Cavity Surface-Emitting Lasers), qui combinerait les avantages des capteurs EEL (edge-emitting lasers) et VCSEL « offrant une cohérence spatiale, une polarisation de faisceau fixe et une luminosité/puissance de sortie élevée tout en préservant la propriété d’émission verticale » ‘que ceux qui ont tout compris lèvent le doigt. Ce capteur pourrait être utilisé pour le déverrouillage de l’Apple Watch ou de l’iPhone/iPad (un second schéma montre le capteur HCSEL sous l’écran d’un iPhone ou d’un iPad).

Rien ne dit bien sûr que ce capteur biométrique arrivera bientôt sur les iPhone ou les Apple Watch, mais les bruit courent tout de même sur un modèle d’iPhone avec un capteur Face ID disposé sous l’écran, alors pourquoi pas ?