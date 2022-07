Encore une démo impressionnante de l’API RoomPlan, cette fois par l’un des créateurs de l’app Shopify. Russ Maschmeyer a ainsi développé un proof of concept baptisé Space Eraser et basé sur l’API RoomPlan qui permet de vider virtuellement une pièce de ses meubles et peut la remplir à nouveau avec des fournitures virtuelles ! Une solution à la fois efficace et spectaculaire pour les apps de ventes d’ameublement.

Lots of interest in this “reset button” for your room we built @Shopify that uses @apple’s new #RoomPlan API. Here’s how we built it… 👇 🧵1/12 pic.twitter.com/YdNP1vebVW

— Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022