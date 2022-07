Apple Music propose désormais des live-sessions exclusives de certains artistes. Les amateurs de bonne musique peuvent ainsi admirer les performances de Carrie Underwood et Tenille Townes, des mini-concerts enregistrés dans les studios d’Apple Music situés à Nashville ! Carrie Undrwood interprètera notamment ses morceaux Ghost Story et Blown Away ainsi qu’une reprise du Mama, I’m Coming Home d’Ozzy Osbourne. La chanteuse de country Tenille Townes reprendra ses morceaux Same Road Home et Somebody’s Daughter ainsi qu’une reprise d’At Last d’Etta James.

Carrie Underwood, lors de la live-session Apple Music

« Apple Music Sessions donne aux artistes la possibilité de réinventer et de recréer les succès de leur catalogue » affirme Apple ,« ainsi que des reprises créatives de classiques bien-aimés. Ces performances uniques sont également filmées, ce qui donne lieu à une collection live spéciale et sur mesure composée de toutes nouvelles pistes Spatial Audio et de vidéos musicales de performances en direct qui seront toutes disponibles exclusivement pour les fans d’Apple Music dans le monde entier »